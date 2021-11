Baltic Dry-indeksen viser styrke

- - -

Baltic Dry-indeksen og capesize-ratene har falt kraftig gjennom høsten. Torsdag stiger Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, 0,9 prosent til 2.678 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize-ratene faller 1,2 prosent til 31.317 dollar, panamax er opp 5,0 prosent til 21.068 dollar mens supramax-ratene stiger 1,3 prosent til 25.119 dollar.

«Enkelte kommentatorer har pekt på at nedgangen i Baltic Dry er et tegn på at flaskehalsene i shipping letter. Men vi tror det er mer et symptom på lavere kinesisk stålproduksjon og kraftig nedgang i jernmalmprisene», skriver Capital Economics i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 3,2 prosent, 2020 Bulkers er opp 2,4 prosent, Belships stiger 1,6 prosent mens Jinhui Shipping er opp 6,5 prosent.

Torinitamar AS, som er knyttet til adm. direktør i Belships, Lars Christian Skarsgård, har kjøpt 19.900 nye aksjer i shippingselskapet til 12,65 kroner pr. aksje, fremgår det av en melding torsdag.

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.