Elendige 3. kvartalstall fra Frontline

I fjor vinter var det bonanza i tankmarkedet med rater på over 300.000 dollar dagen. Markedet holdt seg brukbart oppe gjennom både våren og sommeren 2020, men siden har det stort sett bare vært elendighet. Frontline klarte seg imidlertid likevel veldig bra i første kvartal da rederiet i stor grad fortsatt surfet på det gode 2020-markedet og satt igjen med et overskudd på pene 28,7 millioner dollar. I andre kvartal gikk imidlertid tankrederiet på en smell og tapte 26,7 millioner dollar. I tredje kvartal økte underskuddet ytterligere og endte på 33,2 millioner dollar. Ifølge estimater Infront har innhentet for TDN Direkt fra åtte analytikere var det ventet et underskudd på 34 millioner dollar.

Frontline rapporterer en snittrate på 10.500 dollar pr. skip pr. dag for sin VLCC-flåte. De mellomstore suezmax-ene i flåten seilte inn 7.900 dollar dagen og LR2-skipene 10.700 dollar.

Sesongmessig svakt

– Tredje kvartal er normalt sesongmessig svakt. Dette skyldes en kombinasjon av at enkelte store oljeprodusenter konsumerer mye olje selv over sommeren, samt at raffinerier i Asia bruker tiden til å stenge ned for vedlikehold i forkant av vintersesongen, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline Management.

Frontline Oppkjøp og konsolidering var suksessoppskriften for Frontline etter at skipsreder John Fredriksen overtok det opprinnelige svenske kombinasjonsskipsrederiet Frontline midt på 90-tallet.

Deretter fulgte en serie aggressive oppkjøp av norske og utenlandske tankrederier.

Sammen med nykontraheringer skapte disse transaksjonene grunnlaget for det som ble tidenes utbyttemaskin i norsk shipping. «

Vi utbetalte hele seks milliarder dollar i dividende til våre aksjonærer.

I tillegg spant vi av det skipseiende selskapet Ship Finance International, som så langt har sendt to milliarder dollar til aksjonærene.

Ingen andre rederier har vært i nærheten av dette», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i slutten av august 2019.