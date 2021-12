Ifølge en melding fra det børsnoterte bilskipsrederiet og logistikkselskapet på Lysaker vil Kristoffersen tiltre senest 1. juni.

Det er andre gang Wallenius Wilhelmsen henter medarbeidere til sin toppledelse fra Torvald Klaveness-systemet.

Selskapets første finansdirektør, Rebekka Glasser Herlofsen, kom fra en tilsvarende stilling hos Klaveness da Wilhelmsen og svenske Wallenius slo sine bilskipsaktiviteter sammen og laget et felles selskap.

Ansettelsen er foretatt av styret, som ledes av den tidligere DNB-sjefen Rune Bjerje.

Var rederpresident

Kristoffersen har ledet Torvald Klaveness Gruppen siden 2011. Han har også jobberfaring fra Det Norske Veritas.

Fra 2018 til 2020 var han president i Norges Rederiforbund, der han ble etterfulgt av Paul-Christian Rieber fra Rieber Shipping i Bergen.

Wallenius WIlhelmsens finansdirektør Torbjørn Wist har vært konstituert som konsernsjef siden Craig Jasienski overraskende gikk fra selskapet på dagen i mars.

Wist fortsetter i jobben inntil Kristiffersen tiltrer.

Wallenius Wilhelmsen fikk et EBITDA-resultat på 223 millioner dollar i tremånedersperioden juli-september, mot 152 millioner dollar året før.

EBIT-resultatet endte på 108 millioner dollar, opp fra 40 millioner dollar i tredje kvartal 2020. Resultat før skatt ble 66 millioner dollar, mot 4 millioner dollar for et år siden.

Nær 9.000 ansatte

Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc. Den fikk sin nåværende selskapsform etter en fusjon mellom bilskipsaktivitetene i rederiene Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen i april 2017.

Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 8.700 ansatte i 29 land over hele verden.



Største aksjonærer er svenske Walleniusrederierna og Wilh. Wilhelmsen Holding. De to har like store eierandeler.