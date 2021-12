Pareto Securities hever i «glohett marked»

Awilco LNG økte bunnlinjen i tredje kvartal. Av rapporten fredag forrige uke gikk det frem at styret nå vurderer å returnere kapital til aksjonærene.

Nå oppjusterer Pareto Securities ifølge en analyse sitt kursmål på Awilco LNG til 7 fra 5 kroner, og opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver TDN Direkt.

Fornyer kontrakter

Analytikerne i meglerhuset hever sine estimater med bakgrunn i at selskapet skal fornye kontrakter for sine to skip i det som beskrives som glohett marked.

Med ingen gjeldsforfall før 2030, trekker Pareto også ifølge nyhetsbyrået frem at selskapet vurderer å betale sitt første utbytte noensinne.



«Antar man 3-års TC-kontrakter ved nåværende nivåer, vil selskapet generere om lag 60 prosent av sin selskapsverdi i ebitda i 2022-2024. En utbetalingsgrad på 50 prosent vil bety om lag 25 prosent i årlig yield og betydelig redusering av gjelden», heter det fra analytikerne i Pareto.

Pareto bemerker at selv om selskapet fortsatt er avhengig av disse kontraktene, begynner dette å føles ut som Awilco Drilling tilbake i 2011, dog med nyere og mer belånte eiendeler, skriver TDN Direkt.

Vurderer utbytte

Awilco LNG fikk en EBITDA på 10,8 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot 9,0 millioner i andre kvartal 2021, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Fraktinntektene var 14,7 millioner dollar, opp fra 12,7 millioner i det foregående kvartalet, mens nettoresultatet ble 5,1 millioner dollar, mot 3,3 i andre kvartal.

Flåteutnyttelsen var 99 prosent i kvartalet, mot 100 prosent i foregående kvartal.

Med bakgrunn i nåværende charter-kontrakter, kontantposisjon samt forventningene om et sterkt marked, vil styret i selskapet vurderer å returnere kapital til aksjonærene i løpet av neste år gjennom utbytter eller andre passende måter, het det i kvartalsrapporten.