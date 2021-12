Belships har inngått TC-kontrakter for tre av sine skip for en periode på 11–13 måneder til bruttorater på 22.500, 24.700 og 25.000 dollar pr. dag, fremgår det av en melding mandag.

Kontraktene har ventet oppstart i desember 2021.

Kontraktsdekningen for 2022 står dermed på 42 prosent til en snittrate på 22.900 netto pr. dag pr. fartøy, som igjen betyr at cash-breakeven for gjenværende åpne dager er tett på null, ifølge selskapet. (TDN Direkt).