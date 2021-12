Frontline faller mandag etter å ha lagt frem svake tall for 3. kvartal. Pareto Securities påpeker likevel i en oppdatering at Frontline leverte tall som var bedre enn ventet, drevet av god kostnadskontroll og høyere «ikke-fartøy» relatert omsetning, ifølge TDN Direkt.

Selskapet rapporterte Ebitda-resultat på 18 millioner dollar, noe som var 4 millioner høyere enn meglerhusets estimater ifølge nyhetsbyrået og et driftsresultat på minus 33 millioner dollar, som var 6 millioner høyere enn deres estimater.

– Tredje kvartal er normalt sesongmessig svakt. Dette skyldes en kombinasjon av at enkelte store oljeprodusenter konsumerer mye olje selv over sommeren, samt at raffinerier i Asia bruker tiden til å stenge ned for vedlikehold i forkant av vintersesongen, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline Management.



Marked i bedring

Av Frontlines kvartalsrapport går det samtidig frem at for fjerdekvartal er 78 prosent av tilgjengelige dager for VLCCer booket til 21.600 dollar pr. dag, 72 prosent av suezmaxene er booket til 17.900 dollar dagen, og 64 prosent av LR2ene er booket til rundt 16.000 dollar dagen.

Analytikerne i Arctic Securities peker på sin side på at slutningene indikerer at tankmarkedet har bedret seg markert fra tredje kvartal.

Analytikerne legger til at hvis gjenværende åpne dager dekkes på dagens nivåer, kan ebitda for fjerde kvartal 2021 komme inn på rundt 50-55 millioner dollar, skriver TDN Direkt.



Så langt er Frontline opp 12,2 prosent på Oslo Børs hittil i år, mens aksjen den seneste måneden er ned 18,1 prosent.

Tror på store skip

John Fredriksen tror Frontline vil tjene best på de store råoljetankskipene i VLCC-klassen. 23. november gikk det frem at rederiet kvitter seg med fire mindre tankskip.

– Det er en grei antagelse at vår strategi peker mot å bygge opp VLCC-posisjonen fremover, uttalte Barstad.