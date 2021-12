I slutten av juni ble det kjent at det greske tankrederiet Okeanis solgte to av sine nye VLCCer - «Nissos Santorini» og «Nissos Antiparos» - for 180 millioner dollar enbloc til John Fredriksens Frontline.

I tillegg har Okeanis, som er børsnotert i Oslo, tidligere i år solgt seg ut av aframax/LR2-segmentet, der rederiet hadde tre skip. De gikk ut av flåten for nær 121 millioner dollar.

Nå er det klart at selskapet velger å bruke 15 millioner dollar av salgsgevinstene på utbytte og tilbakekjøp av aksjer i forholdet to tredjedeler og en tredjedel.

Snitt på 19.000 dollar

Det er andre gang i år rederiet betaler utbytte ettersom aksjonærene i sommer mottok tilsammen 24,3 millioner dollar.

Tilsammen har salgene frigjort 67,6 millioner dollar for rederiet. Mens planen tidligere var å utbetale hele dette provenyet som utbytte, har styret på grunn av den negative utviklingen i tankmarkedet valgt å beholde vel 28 millioner dollar i kontanter.

Resultatet for tredje kvartal ble et underskudd på 4,7 millioner dollar, mot pluss 15.6 millioner dollar i den samme tremånedersperioden i fjor.

I gjennomsnitt seilte Okeanis-flåten inn en timecharterrate på 19.100 dollar pr. skip pr. dag i tredje kvartal.

VLCCene bidro med 22.400 dollar dagen mens suezmax-ene i flåten oppnådde en daglig snittrate på 15.300 dollar. Driftskostnadene beløp seg til vel 8.800 dollar pr. skip pr. dag.

Opp på børsen

Ved utgangen av november er 84 prosent av de tilgjengelige spot-dagene for Okeanis' VLCC-flåte i fjerde kvartal sikret beskjeftigelse til gjennomsnittlig 17.700 dollar pr. skip pr. dag.

For de mellomstore suezmax-ene som rederiet eier er 73 prosent av kapasiteten sikret en dagrate på samme nivå, 17.600 dollar, i tremånedersperioden oktober-desember.

Etter salgene tidligere i år har Okeanis en flåte på seks VLCCer, seks suezmax-ere og to VLCCer under bygging.

Til tross for svekkelsen av tankmarkedet har Okeanis-aksjen steget kraftig på børsen i år.

Siden årsskiftet er den opp 36,4 prosent til 75 kroner, noe som gir rederiet en markedsverdi på 2,47 milliarder kroner.

Også Frontline er opp, men mer beskjedent, og Hunter-aksjen har falt målt mot situasjonen første handledag i januar.

OKEANIS ECO TANKERS (Mill. dollar) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 38,7 58,1 Driftsresultat 2,9 25,2 Resultat -4,7 15,6