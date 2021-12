Markedet for oljetankere er fortsatt utfordrende, men med sikret finansiering for sine kommende kapitalinvesteringer og bestillinger for fjerde kvartal som er nær break-even, er Frontline fortsatt godt posisjonert, mener analytiker Anders Redigh Karlsen i Kepler Cheuvreux.

Han peker i en fersk analyse på at etterspørselen etter råoljetransport kan bli negativt påvirket av den nye covid-varianten, men tror siste del av 2022 vil bli bedre, da han kan se at lagre bygges opp og etterspørselen øker. Dette vil komme selskaper med oljetankere til gode, mener Redigh Karlsen.

Gjentar kjøp

Meglerhuset står ved kjøpsanbefalingen til tross for potensiell motvind på kort sikt, relatert til covid.

«Vi senker vårt estimat for EBITDA i perioden 2022-2023 med 12-17 prosent på grunn av skipssalg (5 prosent færre dager i drift) og 6-10 prosent lavere fraktpriser», heter det i analysen.

Meglerhusets justerte prognose for nettoresultat for hele året 2021 er 65 millioner dollar, mot konsensus på 19 millioner dollar, 2022 til 258 millioner dollar, mot konsensus på 291 millioner dollar og 455 millioner dollar for 2023, mot konsensus på 459 millioner dollar.

Analytikeren i Kepler Cheuvreux gjentar kjøpanbefalingen på Frontline, som har falt 21,2 prosent på Oslo Børs den seneste måneden, og senker kursmålet til 106 kroner, fra 108 kroner.

Overrasket

Pareto Securities påpekte på sin side ifølge TDN Direkt i en oppdatering mandag at Frontline leverte tall som var bedre enn ventet, drevet av god kostnadskontroll og høyere «ikke-fartøy» relatert omsetning.

Analytikerne i Arctic Securities bet seg merke i slutninger, som indikerer at tankmarkedet har bedret seg markert.

Svake tall

Stortankmarkedet har vært elendig i hele år og John Fredriksen-dominerte Frontline tapte hele 33,2 millioner dollar i tredje kvartal.

«Tredje kvartal er normalt sesongmessig svakt. Dette skyldes en kombinasjon av at enkelte store oljeprodusenter konsumerer mye olje selv over sommeren, samt at raffinerier i Asia bruker tiden til å stenge ned for vedlikehold i forkant av vintersesongen», uttalte adm. direktør Lars Barstad i Frontline Management.