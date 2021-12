Etter at Frontline la frem det som blir betegnet som skuffende tall for tredje kvartal mandag har flere meglerhus satt ned kursmålet for det John Fredriksen-kontrollerte selskapet.

Danske Bank har nedjustert Frontlines kursmål til 105 kroner pr. aksje – ned fra 108 kroner. Danskene begrunner kuttet med valutajusteringer, og påpeker at Frontline har fått nok en lånefasilitet på attraktive vilkår for flåtefornyelse.

Kepler Cheuvreux barberer bort 2 kroner av kursmålet og satte det på 106 kroner pr. aksje. Meglerhuset gjentar samtidig kjøpsanbefalingen, til tross for potensiell motvind på kort sikt, relatert til covid.

Frontline har stupt over 20 prosent på børsen den seneste måneden, og handles tirsdag formiddag for rundt 60 kroner pr. aksje. Noe som vil si at Kepler ser en oppside på 93 prosent.

DNB sier hold

Pareto Securities gjentar også kjøpsanbefalingen for Frontline, men ser vesentlig mindre oppside enn sine kolleger i Kepler. Pareto nedjusterer kursmålet fra 93 til 85 kroner pr. aksje. Mens selv om omikron-varianten har gjort seg merkbar, tror meglerhuset at det kan styrke Frontline på sikt, skriver TDN Direkt.

«Tank har møtt et tungt tilbakeslag, men dette kommer bare til å akselerer skrapningsaktiviteten og legge igjen spillere som Frontline i en sterk posisjon,» skriver meglerhuset som venter at Frontline vil gjøre det bra til neste år.

Et meglerhus som derimot ikke har en kjøpsanbefaling på Frontline er DNB Markets. Ifølge TDN Direkt kutter DNB kursmålet fra 75 til 66 kroner, samtidig som de gjentar hold-anbefalingen. De mener at de ser potensial for ytterligere skuffelser, i det vi er på vei inn i det som sesongmessig er en svakere del av året for Frontline.