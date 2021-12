Belships har inngått avtaler for salg av supramax-skipene "Belstar" og Belnor". Samlet netto kontantstrøm etter overlevering av skipene vil være rundt 24,5 millioner dollar, går det frem av en børsmelding onsdag.

Skipene, som er bygget i 2009 og 2010, er de eldste i Belships-flåten. Overlevering ventes i desember 2021 og januar 2022 og gi en regnskapsmessig gevinst på 5,1 millioner dollar og 5,9 millioner dollar i henholdsvis fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022.

Videre opplyses det at Belships har inngått en time charter-kontrakt for ett av sine skip for en periode på 11-13 måneder til en bruttorate på 25.000 dollar pr dag. Kontrakten ventes starte opp i slutten av desember.

Selskapet har nå en kontraktsdekning på rundt 50 prosent for 2022 til snittrate på 23.000 dollar pr dag pr skip. Dette betyr at break even-rate for de åpne dagene nå er godt under null, opplyses det.