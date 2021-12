FIKK PENGENE: Turid Moe Sørensen havnet som nummer 11 på inntektstoppen i Sandefjord for skatteåret 2020 etter å ha fått pensjonen tingretten ga henne medhold i at hun hadde rett til. Her hilser hun på sin tidligere sjef Herbjørn Hansson i retten i 2019. Foto: Iván Kverme