Største eier i Belships kjøper flere aksjer

Kontrari AS, nært forestående til styremedlem Frode Teigen, har kjøpt litt over 22.000 aksjer i Belships for 14,38 kroner stykket, tilsvarende litt over 316.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Kontrari og søsterselskap Kontrazi til sammen 135 millioner aksjer i Belships, hvilket tilsvarer en eierandel på 53,33 prosent.

Belships er en av aksjene analysesjef Petter Slyngstadli har i den anbefalte porteføljen til Norne Securities i desember.