Tar gevinst i shippingrakett

Belships-aksjen har fosset frem på børs den siste tiden og er i skrivende stund opp nær 130 prosent hittil i år.

Mandag solgte Sonata, et selskap nært relatert til styremedlem Sverre Jørgen Tidemand, 5 millioner aksjer i tørrlastrederiet.

Aksjene ble solgt til snittkurs 13 kroner hvilket gir en totalsum på 65 millioner kroner for salget.

Ble pålagt tilbudsplikt

Etter transaksjonen eier Sonata 12,7 millioner aksjer i Belships, tilsvarende en eierandel på 5,04 prosent.

Det var Tidemand som banet veien for at Frode Teigen for vel tre år siden, høsten 2018, kom inn som Belships' nye storeier da han solgte en post på 30,2 prosent for kurs 7 kroner, tilsvarende 100 millioner kroner.

Minoritetsaksjonærene, anført av Sverre Jørgen Tidemands bror Otto Gregard Tidemand-familiens selskap Tidships, vant noen måneder senere frem med sitt syn om at måten transaksjonen ble gjennomført på utløste tilbudsplikt.

Tvisten ble avgjort av børsklagenemnden, som kom til stikk motsatt konklusjon av Oslo Børs i aksjonærstriden og påla Teigens selskaper Kontrari og Kontrazi tilbudsplikt.

Norne Securities har en kjøpsanbefaling på Belships, som ifølge meglerhuset prises på cirka tre ganger neste års inntjening, og gir rundt 15 prosent direkteavkastning.

Det vises til at Belships har vært flinke til å slutte skipene på litt lengre kontrakter, og ordreboken innenfor ultra- og supramaxsegmentet er svært lav.



Storeier kjøpte

Gjennom Kontrari kjøpte Belships' hovedaksjonær Teigen mandag 500.000 aksjer til 13 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonen eier han totalt 135,5 millioner aksjer i selskapet, som tilsvarer 53,5 prosent av aksjene.

Selskapet Torinitamar, nært relatert til rederisjef Lars Christian Skarsgård, kjøpte 25.000 aksjer i selskapet til snittkurs 13 kroner.

Dermed eier Skarsgård 19.900 aksjer privat, 525.000 aksjer gjennom Torinitamar og sitter i tillegg med 5 millioner opsjoner.