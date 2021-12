Avance Gas Holdings Ltd har inngått en time charter-avtale med TotalEnergies for en periode på to år for VLGCen «Avance Polaris».

Fartøyet er etter planen forventet å bli levert fra verftet i Sør-Korea i januar 2022 og avtalen har en mekanisme som gir begge parter en eksponering mot markedet, opplyses det i en melding.