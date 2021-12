Western Bulk venter langt høyere resultat etter skatt

Western Bulk venter nå resultat etter skatt på 75 til 80 millioner dollar for helåret 2021, opp fra tidligere guiding på mellom 60 og 70 millioner dollar, ifølge en melding onsdag.

Selskapet skriver at blant annet fokus på det kortsiktige markedet har medført muligheter for å raskt endre posisjoner og dra fordeler av den seneste tids nedgang i markedet.

«Den høye volatiliteten som har vært i markedet de seneste månedene har gitt flere inntjeningsmuligheter», skrives det.

Det opplyses videre at gitt den positive utviklingen, vil utbytte for 2021 bli utbetalt i april 2022. Etter første kvartal i 2022 ser selskapet for seg å dele ut utbytte på minst 80 prosent på kvartalsbasis.