Capesize-ratene har stupt over 30 prosent på to dager

Onsdag faller Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, 9,1 prosent til 2.655 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize-ratene faller hele 17,4 prosent til 27.137 dollar, panamax faller 5,0 prosent til 23.357 dollar mens supramax-ratene er ned 0,3 prosent til 27.960 dollar.

Tirsdag falt capesize-ratene 16,1 prosent, noe som betyr et ratefall på over 30 prosent på to dager.

– Det vi ser nå er resultat av en vekstbrems som har kommet etter omikron-viruset, sa Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen tirsdag.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 3,0 prosent, 2020 Bulkers og Belships er uforandret mens Jinhui Shipping er ned 2,3 prosent.

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.