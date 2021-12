TAR 12 TIL: Først fikk Tor Olav Trøim levert en serie på åtte newcastlemax-ere til rederiet 2020 Bulkers. I år har han fulgt opp med å bestille 12 tilsvarende skip utstyrt for å kunne drives på flytende naturgass ved det samme verftet i Kina, New Times. For å gå breakeven trenger hvert av skipene til det nye selskapet Himalaya Shipping en capesize-rate på 13.000 dollar dagen. På bildet 2020 Bulkers' «Bulk Shenzhen». Foto: New Times Shipyard