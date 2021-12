Klaveness Combination Carriers er nå notert på Oslo Børs

Tirsdag ble Klaveness Combination Carriers overført fra Euronext Expand til hovedlisten på Oslo Børs. Det er den 13. overføringen på Oslo Børs i år og tredje fra Euronext Expand. Selskapet eier og er operatør av en flåte på 16 kombinasjonsskip, som kan veksle mellom å frakte flytende last og tørrbulk.

Tickeren er «KCC».

Ved tirsdagens børsåpning var aksjekursen på 47,60 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på rundt 2,49 milliarder kroner. Kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 47,40 kroner, ned 0,4 prosent.

– For Klaveness Combination Carriers er notering på hovedlisten på Oslo Børs et naturlig steg for å gjøre vår aksje mer attraktiv og for å forbedre vår tilgang til kapital, sier Engebret Dahm, adm. direktør i Klaveness Combination Carrieres, i en melding.