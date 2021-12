Danske tørrlastoptimister

Etter et sterkt 2021 tror analytikerne i Danske Bank at tørrlastmarkedet vil holde stand i 2022, kommer det frem i en oppdatering onsdag. Meglerhuset har tatt opp dekningen av 2020 Bulkers, samtidig som de gjenopptar dekningen av Golden Ocean og Belships, og gir alle tre kjøpsanbefalinger, melder TDN Direkt.

«Etterspørselen og tilbudet er fortsatt støttende, med anslått etterspørselsvekst på 2,2 prosent tonnmil i 2022 og tilbudsvekst på 1,8 prosent,» skriver Danske Bank i oppdateringen.

Danskene mener at den lave veksten i tilbudet, samtidig som at havner er overbelastet og etterspørsel etter jernmalm og kull holder trykket oppe, vil være med på å holde ratene på et høyt nivå i 2022.

2020 Bulkers får et kursmål på 154 kroner, som vil være en oppgang på nesten 30 prosent fra dagens kurs. For John Fredriksens Golden Ocean blir kursmålet satt til 130 kroner, som i så fall vil være all time-high for aksjen, og en oppgang på over 70 prosent.

På Belships setter danskene kursmålet til 19,50 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 46 prosent fra dagens kurs. Gjennomsnittlig kursmål satt på Belships er 17,30 kroner, viser tall fra Bloomberg.