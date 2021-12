Rederavingen Niels G. Stolt-Nielsen leder verdens største flåte av kjemikalietankere i et marked han mener er overbefolket. Men redersjefen tror likevel at de neste årene vil bli bra, og sier under intervju med Dagens Næringsliv at en børsnotering av Stolt Tankers kan skje allerede i løpet av neste år.

– Vi har en balanse som er sterk, vi har nok likviditet, vi er ikke under press til å gjøre det, men vi vil, sier Stolt-Nielsen.



Seig optimist

Ifølge Stolt-Nielsen har markedet vært under hardt press det seneste tiåret, med en overbefolkning i markedet. I tillegg har flere tankskip som til vanlig frakter drivstoff gått over til kjemikaliemarkedet på grunn av lavere etterspørsel innen olje. Dette har gjort at omsetningen har falt kraftig de senere årene.

– Vi er jævlig seige, vi gir oss ikke. Grunnen til at jeg vil børsnotere er for å satse videre. For å være bærekraftig gjennom sykluser må kostnadene bli lavere. Måten å gjøre det på er videre konsolidering, sier Stolt-Nielsen til DN.

Shippingsjefen vil ikke spekulere i mulig pris, men er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Ordreboken er rekordlav og prognosene for global vekst er fantastiske. Ingen bestiller nye skip. Jeg tror vi kommer til å få et fantastisk marked de neste to til tre årene, sier han.

– En IPO vil komme

I tredje kvartal fikk Stolt-Nielsen et driftsresultat på 79,4 millioner dollar, som var en svak forbedring fra samme periode året. Og til tross for at konglomeratet har verdens største kjemikalietankflåte, var det primært andre deler av gruppen som sørget for resultatfremgangen.

Men rederarvingen var imidlertid fortsatt i sin tro på kjemikalietank og gjentok at det bare var et spørsmål om tid før dette markedet tok seg opp igjen. Han sa også at en børsnotering for Stolt Tankers ville komme når forholdene lå til rette for det.

– En IPO vil komme når tiden er inne, og det er den etter noen gode kvartaler med solid inntjening fra shippingdelen. Nøkkelen til at vi skal få en akseptabel lønnsomhet over tid og gjennom syklusene i kjemikalietank ligger i en videre konsolidering i bransjen. Da vil en separat børsintroduksjon av Stolt Tankers være veien å gå, sa Stolt-Nielsen til Finansavisen i begynnelsen av oktober.

Ifølge Stolt-Nielsen vil et rendyrket kjemikalietankselskap notert på Oslo Børs være i en god posisjon til å vokse videre gjennom oppkjøp, fusjoner og nybygg.