Höegh LNG signerer FSRU-avtale

Höegh LNG meldte tirsdag morgen at selskapet har signert en charteravtale for et FSRU-skip med den brasilianske regasifiseringsterminalen Terminal de Regaseificação de GNL (TSRP), eid avBrasils største gassdistributør Compass Gás & Energia.

Det er er FSRU-en «Höegh Gannet», bygd i 2018, som i sin tid var selskapets niende skip i FSRU-kategorien, som chartres ut. Skipet har en regasifiseringskapasitet på en milliard kubikkfot per dag. Før kontrakten med TSRP har skipet vært chartret ut til Naturgy.

Avtalen strekker seg over 10 år og ble annonsert da Höegh LNG la frem rapporten for årets tredje kvartal.