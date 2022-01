Herman Billung overtar den daglige ledelsen av tørrlastrederiene Himalaya Shipping og 2020 Bulkers 1. februar 2022.

Samtidig rykker selskapet 2020 Bulkers Managements nåværende adm. direktør Magnus Halvorsen opp og blir styreleder i 2020 Bulkers etter Kate Blankenship.

Det er managementselskapet Billung går inn som sjef for.

– Vi bygger opp 2020 Bulkers Management som et ledd i å forberede selskapet på at det også skal ha ansvaret for driften av Himalaya Shipping. Dette rederiet har ikke ambisjoner om å etablere noen egen organisasjon, sier Halvorsen til Finansavisen 1. nyttårsdag.

Himalaya Shipping har 12 store malmskip i newcastlemax-klassen i ordre på verftet New Times i Kina. Dette er skip av samme størrelse som 2020 Bulkers eier, men de skal drives med flytende naturgass (LNG) som gir mindre utslipp.

Var Golden Ocean-sjef

Billung har 31 års erfaring med internasjonal shipping, og var blant annet adm. direktør i managementselskapet for John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group fra 2005 til 2016, før han grunnla Songa Bulk med skipsreder Arne Blystad på eiersiden samme år.

Han har dessuten mange års bakgrunn fra arbeid med tørrlastshipping i den familieeide Torvald Klaveness Gruppen i Oslo. Nå er han ansatt i det greske tørrlastrederiet Star Bulk, som overtok Songa Bulk i 2018.

Av en børsmelding nyttårsaften fremgår det også at Jens Martin Jensen ved årsskiftet sluttet som styremedlem i 2020 Bulkers.

Jensen, også han med bakgrunn fra Fredriksen-gruppen der han i noen år ledet driftsselskapet Frontline Management, har vært med i styret siden Trøim etablerte selskapet i 2017.