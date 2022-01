Klaveness øker inntjeningen

Klaveness Combination Carriers hadde i fjerde kvartal 2021 en TCE-inntjening for CABU-flåten på 22.776 dollar pr. dag og 24.460 dollar pr. dag for CLEANBU-flåten. Gjennomsnittlig TCE-inntjening for hele selskapets flåte var 23.617 dollar pr. dag, som er en økning på 1.669 dollar pr. dag i forhold til tredje kvartal 2021, går det frem av en børsmelding tirsdag.

CABU-skipene (caustic soda/bulk carrier) transporterer våte laster som kaustisk soda og flytende gjødsel, i tillegg til alle typer tørrbulk. CLEANBU-segmentet transporterer i tillegg ulike oljeprodukter.

For første halvår 2022 har rederiet en operasjonell kontraktsdekning i tankmarkedet på 51 prosent, og har inngått fastratedekning på 30 prosent. For andre halvår er kontraktsdekningen 35 prosent og fastratedekningen 22 prosent.

Innen tørrbulk er operasjonell kontraktsdekning 28 prosent i første halvår 2022, mens fastratedekningen er på 53 prosent. For andre halvår er fastratedekningen 23 prosent.