Gram Car Carriers tar frem igjen børsplanene

Gram Car Carriers vurderer en aksjeplassering på rundt 121 millioner dollar i forbindelse med planlagt notering på Euronext Growth Oslo, ifølge en melding onsdag.

Kursen i tilbudet er satt til 53 kroner pr. aksje, som tilsvarer en verdi på 60 millioner dollar før emisjonen.

Gram Car Carriers ble opprettet i 2021 som et holding-selskap for en flåte på 16 skip. I forbindelse med plasseringen vil selskapet også gjennomføre kjøp av ytterligere to skip fra datterselskaper av F. Laeisz GmbH. I bytte har F. Laeisz forpliktet seg til å tegne for nye aksjer i plasseringen for et beløp tilsvarende opptil rundt 61,6 millioner dollar, som tilsvarer kjøpsprisen for skipene, opplyses det.

I tillegg til F. Laeisz har fem andre hjørnestensinvestorer sagt at de vil tegne aksjer for et samlet beløp på 37,4 millioner dollar. I tillegg vil noen i ledelsen i selskapet, styret og eksisterende aksjonærer tegne aksjer for rundt 6,75 millioner dollar.