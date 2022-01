MPCC foreslår tilbakekjøp og utbyttefullmakt

Styret i MPC Container Ships ønsker fullmakt til å utbetale utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer. Samtidig foreslås det at egne aksjer selskapet eier i dag slettes.

Utbyttefullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.

For å legge til rette for ytterligere tilbakekjøp av aksjer foreslår styret at selskapets beholdning av egne aksjer slettes gjennom en kapitalnedsettelse. Nedsettelsen skjer ved sletting av til sammen 351.098 av selskapets egne aksjer.

Den nye aksjetilbakekjøpsfullmakten som foreslås tilsvarer omtrent 10 prosent av aksjekapitalen dersom slettingen av aksjer vedtas. Fullmakten skal gjelde i perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023, senest 30. juni 2023.