Foreløpige tall for fjerde kvartal indikerer at A.P. Møller Mærsk hadde driftsinntekter på 18,5 milliarder dollar i kvartalet, og et underliggende driftsresultat på 6,8 milliarder dollar.

Volumet i containerfrakten sank med 4 prosent i fjerde kvartal, men den gjennomsnittlige fraktraten var 80 prosent høyere enn den var i samme kvartal i 2020.

Det overgår forventningene til kvartalet, fremgår det av en melding fra konsernet fredag.

Overgikk forventningene

Mærsk måtte i løpet av fjoråret oppjustere sine estimater for året flere ganger, gitt at containermarkedet var sterkere enn ventet. Nå viser de ureviderte tallene at heller ikke siste heving av forventningene holdt.

Nå ser Mærsk at de i løpet av helåret 2021 trolig oppnår en underliggende EBITDA på 24 milliarder dollar, mot ventede 22-23 milliarder. Underliggende driftsresultat ble guidet til 18-19 milliarder, men ser nå ut til å ende å 19,8 milliarder dollar, mens fri kontantstrøm ser ut til å ende på 16,4 milliarder, opp fra ventede 14,5 milliarder dollar.

Fullstendig årsrapport legges frem 9. februar - da vil det også komme en revidert guiding for første kvartal, og helåret 2022, varsler konsernet.