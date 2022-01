BØRSKLARE: Bilskipsrederiet Gram Car Carriers har hentet inn over én milliard kroner og er klare for Euronext Growth. På bildet er adm. direktør Georg A. Whist (f.v.) og styreleder Ivar Hansson Myklebust på bilhavnen i Drammen foran Grams bilskip «City of Oslo». Foto: Marthe Haarstad