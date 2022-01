Ruster opp havner for 20 mrd.

California-guvernøren Gavin Newsoms budsjettplan ble lagt frem denne uken, og av totalsummen på 286 milliarder dollar er det satt av 2,3 milliarder dollar, cirka 20 milliarder, til havneutbedringer, melder The Maritime Executive.

1,2 av de 2,3 milliardene skal gå til kritiske havnerelaterte infrastrukturprosjekter som jernbaneutvidelser, broer og moderniseringsprosjekter for å få ned utslippene.

Ytterligere 875 millioner dollar er satt av til investeringer i havneutstyr og tilhørende infrastruktur. 110 skal brukes til utvikling av arbeidsstyrken, og det resterende går til tekniske oppgraderinger.

California har noen av de største havnene i USA, blant annet er Port of Long Beach og Port of Los Angeles inne topp 10. I dag, fredag, er det blant annet ventet rekordhøye 105 containerskip til kai ved Port of Long Beach, ifølge The Maritime Executive.

De nye investeringene høster også ros fra en rekke miljøorganisasjoner på grunn av fokuset for å få ned utslippene, spesielt i Los Angeles og Long Beach.