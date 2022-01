Singapore topper fremdeles listen over verdens fem ledende maritime byer, i en ny måling DNV har utarbeidet i samarbeid med Menon Economics, forrige gang rapporten over de ledende byene ble sluppet var i 2019.

Singapore topper sågar listen i underkategoriene maritim teknologi og konkurransedyktighet, i tillegg til å ta en andre plass på shippinglisten. Shippingkategorien toppes av Athen, men det er også den eneste noteringen den greske hovedstaden gjør på årets liste.

Åpnet i Europa

«Singapore har opprettholdt topplasseringen ettersom byen gjør det sterkt i alle fem grunnpilarene,» skriver DNV i rapporten.

Også på lengre sikt, de neste fem årene, tror DNV at Singapore vil holde på topprangeringen, mens Shanghai vil vokse og bli den nest viktigste byen. I Europa er det imidlertid mer åpent, mens Hamburg og Athen har tapt terreng siden målingen i 2019 mener DNV og Menon Economics at London, Oslo og Rotterdam vil kappes om å være den ledende byen.

På tvers av samtlige kategorier; shipping, jus og finans, maritim teknologi, havner og logistikk og attraktivitet og konkurransedyktighet er dette de beste maritime byene:

1. Singapore

2. Rotterdam

3. London

4. Shanghai

5. Tokyo

Vår egen hovedstad, Oslo, når ikke helt opp i topp fem totalt denne gangen, men kommer på andre plass på listen over byene som er best på maritim teknologi, en fjerdeplass på jus- og finanslisten og en femteplass på listen over de mest attraktive og konkurransedyktige byene.