Ekstrautbytte i MPC

Det fremgår av en oppdatering fra det børsnoterte containerskipsrederiet tirsdag ettermiddag. Der antydes det dessuten at aksjonærene fremover kan vente seg et ordinært kvartalsutbytte på cirka 1 krone pr. aksje.

Selskapet har solgt ytterligere et skip; «AS Patricia», for 34,4 millioner dollar. Gevinsten er på 24,5 millioner dollar sammenlignet med hva skipet i sin tid ble anskaffet for.

Tilsammen har MPC Container Ships i fjor og så langt i år solgt 12 skip for 288 millioner dollar, mens kostprisen var 112 millioner dollar. Det er disse transaksjonene som bereder grunnen for ekstrautbyttet.

Det er inngått nye fraktkontrakter som betyr at rederiet nå tilsammen er sikret driftsinntekter på cirka 1,2 milliarder dollar med et EBITDA-resultat på rundt 850 millioner dollar.

På Oslo Børs sluttet MPC-aksjen tirsdag på 27,95 kroner, som gir selskapet en markedsverdi på 12,4 milliarder kroner.