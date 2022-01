Firedoblet på ett år – henter halv milliard til mer vekst

Det Kypros-baserte rederiet Castor Maritime har sikret 55,0 millioner dollar i ny finansiering, opplyses det i en melding. Det tilsvarer 483 millioner kroner – og skal være rederiets største lån til nå.

Det er snakk om en senior lånefasilitet inngått med en europeisk bank, med sikring i fem av rederiets tørrlastfartøyer. Lånet har en varighet på fem år, mens renten oppgis til referanserenten SOFR pluss 3,15 prosent pr. år.

Castor Maritime-sjef Petros Panagiotidis sier i en kommentar til låneavtalen at den forsterker rederiets mulighet til å nå sine vekstmål.

Rederiets flåte består nå av 29 fartøyer, hvorav 20 er tørrlastskip og resten er tankskip. For ett år siden utgjorde flåten syv tørrlastfartøyer. Da rederiet ble notert på den norske OTC-listen rett før jul i 2018, bestå flåten av kun ett skip.

For det nyeste tilskuddet blant tørrlastfartøyene, «Magic Callisto», har Castor Maritime forøvrig sikret en ny befraktningsavtale. Avtalen har en varighet på minst ni måneder.

Rederiet tok levering av «Magic Callisto» tidligere i januar. Panamax-fartøyet ble bygget i Japan i 2012 – og kjøpt av Castor Maritime rett før jul for 23,55 millioner dollar.

Kraftig resultatvekst

I november la rederiet frem tredjekvartalstall, som viste et driftsoverskudd på 16,4 millioner dollar, mot et underskudd på 0,3 millioner dollar i tredje kvartal 2020.

Samlet etter tre av fjorårets fire kvartaler var driftsoverskuddet 25,0 millioner dollar, mot 0,9 millioner i tilsvarende periode i 2020.

Netto inntekter i tredje kvartal var 43,3 millioner dollar, opp fra 2,8 millioner ett år tidligere. For januar–september var inntektene 72,0 millioner dollar, mot 8,1 millioner i samme periode året før.

«Etterspørselen for tørrlasttonnasje forblir sunn, og ordrebøkene for nybygg er på et historisk lavt nivå. Vi vil fortsette å se etter muligheter og dra nytte av vår sterke kapitalposisjon», het det fra Panagiotidis da.

Mens flåten eser ut og resultatene følger etter, er handelen i Castor Maritime-aksjen i det norske gråmarkedet bortimot fraværende. Seneste handel fant sted i februar 2019.