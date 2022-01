Kutter kursmål i Trøim-rederi

SpareBank 1 Markets nedjusterer kursmålet på 2020 Bulkers fra 150 til 140 kroner, men gjentar en kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Nedjusteringen kommer etter mindre justeringer i estimatet for fraktrater i 2022 og 2023. Meglerhuset ser nå spotrater for standard capesize-fartøy på henholdsvis 25.000 og 24.000 dollar pr. dag i 2022 og 2023, ned 1.000 dollar dagen for hvert av de to årene.

Kursmålet på 140 kroner impliserer en direkteavkastning på henholdsvis 17 og 16 prosent i 2022 og 2023 på meglerhusets estimater.

2020 Bulkers faller 1,5 prosent til 102 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag. Dermed ser SpareBank 1 Markets fortsatt en oppside i aksjen på nærmere 30 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)