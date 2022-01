Höegh Autoliners hever guidingen

Bilskipsrederiet Höegh Autoliners skriver i en børsmelding torsdag at selskapet markedet var sterkt også i fjerde kvartal. I kvartalet venter selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger på rundt 78 millioner dollar, opp fra tidligere guiding på 65-70 millioner dollar, og rundt 210 millioner dollar for helåret 2021, opp fra tidligere guidet 195-200 millioner dollar.

I samme melding skriver rederiet at det har signert en avtale om bygging av en ny serie med Aurora-klasse skip med verftet China Merchants Heavy Industry. Skipene vil ha kapasitet til å transportere 9.100 biler.

Kontrakten er fast for fire skip, med opsjon på ytterligere åtte multi-fuel skip som vil kunne gå både på ammoniakk og metanol. De to første skipene skal ifølge avtalen leveres i løpet av siste halvdel av 2024, mens de to neste skal leveres i første halvår 2025.

Selskapet legger frem resultatene for fjerde kvartal 10. februar.