Flex LNG-aksjen faller 9,5 prosent

Oslo Børs handles litt ned torsdag ettermiddag i likhet med oljeprisene, mens gassprisene i Europa faller noe mer tilbake, dog fra et høyt nivå.

Brent-oljen har stabilisert seg rundt 88 dollar pr fat i øyeblikket, hvilket er det høyeste nivået siden 2014. Hittil i år er Oslo Børs opp 0,2 prosent mens oljeprisene er opp om lag 13 prosent i samme periode. Amerikanske tiårige statsrenter har steget fra 1,5 til om lag 1,8 prosent siden starten av året.

Positiv strateg

Investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård, ser svært positivt på inntjeningen for selskapene på Oslo Børs gitt utsikter til høyere renter fremover og høye olje- og gasspriser. Samtidig kan pandemien gå mot slutten.

– Det er ikke sånn at vi på en gitt dato får beskjed om at nå er pandemien over. Det vil være en viss usikkerhet en god stund til, men vår hovedforventning er at omikron er starten på slutten av pandemien, sier han til TDN Direkt.

En mer normal tilstand betyr sannsynligvis høyere renter, noe som er bra for finansaksjer normalt sett. Han tror også at en mer normal tilstand kan være fordelaktig for sykliske aksjer