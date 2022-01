Avance Gas Holding har inngått en tidscertepartiavtale med Petredec for «Avance Capella» for en periode på to år.

VLGCen vil påbegynne på kontrakten kort tid etter levering fra verftet i Sør-Korea i slutten av februar 2022. Kontrakten har en mekanisme som gir begge parter eksponering mot spotmarkedsrenten, opplyses det.

TDN Direkt