Flaskehalser i verdens forsyningskjeder bidro til en eksplosiv rateoppgang for sjøfrakt i fjor, og sprengt containerkapasitet og korkdannelser i havnene peker mot at ratene vil holde seg høye godt inn i 2022.

Etter et sterkere fjerde kvartal enn ventet, hevet danske A.P. Møller-Mærsk forventningene til 2021-resultatet nok en gang tidligere i januar, og aksjen reagerte med å nå ny all-time high. Resultatet ligger an til å toppe inntjeningen i de ni foregående årene samlet.

Tror flokene vil vedvare

Kepler Cheuvreux mener at rederiet med sin seneste guiding for 2021-resultatet illustrerer den nåværende styrken i containermarkedet.

«Spotprisene ligger stadig på høye nivåer, drevet av begrensninger i den globale logistikkjeden. Å løse disse problemene vil sannsynligvis ta tid, og derfor tror vi fortsatt på en kombinasjon av høye kontrakts- og spotpriser inn i 2022 og fremover», skriver sjefanalytiker for shipping Anders Redigh Karlsen i en oppdatering.

OPTIMIST: Sjefanalytiker for shipping i Kepler Cheuvreux, Anders Redigh Karlsen. Foto: Kepler Cheuvreux

«Vi kan se en viss lettelse fra 2023 og fremover, men gevinstene kommer trolig til å forbli høye. Vi høyner våre prognoser for å gjenspeile denne styrken. Som et resultat høyner vi vårt kursmål og beholder kjøpsanbefalingen», fortsetter han.

Kursmålet høynes nærmere bestemt fra 24.900 til 29.200 danske kroner. Onsdag ettermiddag står aksjen i 22.900 danske kroner, etter over 3 prosent oppgang på København-børsen. Dermed kan Redigh Karlsen se for seg en oppside på 27–28 prosent fra dagens nivåer.

Kursrekorder i kø?

Treffer sjefanalytikeren med sine prognoser, vil kursrekordene i Mærsk stå i kø – som containerskipene gjør det rundt om i verdens havner. Det tidligere kursmålet på 24.900 danske kroner var så vidt under gjeldende all-time high på 24.920 danske kroner.

Redigh Karlsen estimerer et resultat etter skatt på 27,9 milliarder dollar for Mærsk i 2022, noe som er langt over konsensus på 17,0 milliarder dollar. 2023-prognosen på 16,2 milliarder dollar er på mer enn det dobbelte av konsensus på 7,0 milliarder dollar.

Det samme gjelder for 2024, der Kepler-analytikeren øyner 8,6 milliarder dollar, mot konsensus på 3,9 milliarder dollar.

På Oslo Børs stiger containerrederiet MPC Container Ships 2,3 prosent til 29,60 kroner onsdag ettermiddag. Aksjen nådde all-time high på 31,30 kroner sist fredag.