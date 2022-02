Rederiet er i fremskredne diskusjoner med ICBC Financial Leasing om konkurransedyktig finansiering gjennom en sale/leaseback-struktur med månedlige kjøpsopsjoner. I tillegg vil Hafnia ha en forpliktelse til å kjøpe skipene ved utgangen av charterperioden på ti år.

Transaksjonen omfatter skipene «STI Excel», «Excelsior», «Expedite», «Exceed», «Experience», «Executive», «Excellence», «Express», «Pride», «Providence», «Precision» og «STI Prestige».

– Vinn-vinn-løsning

Kjøpesummen på 413,8 millioner dollar er ganske nært anslaget fra shipping-analytikerne Peder Nicolai Jarlsby og Erik Hovi i Fearnley Securities.

Duoen karakteriserte i forrige uke handelen som en vinn-vinn-løsning for begge partner. Scorpio Tankers får frigjort likviditet, Hafnia sikrer seg en moderne flåte av høy kvalitet.

«LR1-segment er en nisje hvor størrelse er viktig, så det å kombinere disse to flåtene synes fornuftig», skrev analytikerne i en oppdatering.

Sikrer ekstra likviditet

Skipene er bygget i Sør-Korea i 2015/16 og vil være utstyrt med scrubbere ved levering, som ventes å skje i perioden fra andre halvdel av februar til medio mai.

Samtidig har Hafnia signert to nye lånefasiliteter for å refinansiere et lån på 266 millioner dollar, pluss en intensjonsavtale for å endre en lånefasilitet på 216 millioner dollar.

Disse transaksjonene sikrer rederiet opptil 135 millioner dollar i ekstra likviditet.