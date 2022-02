2020 Bulkers konverterer til fast rate

2020 Bulkers har for perioden 1. februar 2022 til 31. desember 2022 konvertert det indekserte charteret for «Bulk Shenzhen» til en fast rate på 32.378 dollar pr. dag brutto, en melding fredag.

Etter konverteringene til «Bulk Shenzhen» og «Bulk Shanghai» estimerer 2020 Bulkers at de seks fartøyene som handles på indekserte rater må tjene 8.800 dollar pr. fartøy pr. dag for å nå selskapets cash break-even for 2022

Videre anslår selskapet at en BDI på om lag 4.425 dollar pr. dag vil generere rater på 8.800 dollar pr. dag for skip som handles på indekserte rater.

(TDN Direkt)