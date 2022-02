På bakgrunn av Stolt-Nielsens sterke rapport for fjerde kvartal oppjusterer flere meglerhus sine kursmål for selskapet. Samtlige gjentar kjøpsanbefaling.



Kepler Cheuvreux gjentar sin kjøpsanbefaling og hever kursmålet til 217 kroner pr aksje fra tidligere 209 kroner. De hever ebitda-estimatene for 2022 og 2023 med henholdsvis 18 prosent og 7 prosent, hvor grunnen er utviklingen i Container-segmentet.



Pareto Securities skriver at Stolt-Nielsen hadde sitt beste halvår siden 2015, og knuste forventingene for andre kvartal på rad. Også de mener selskapet fortsetter å surfe på containerboomen og hever estimatene for 2022 og 2023. Pareto hever kursmålet til 204 kroner pr aksje fra tidligere 195 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.



DNB Markets hever sitt ebitda-estimat for 2022 med 7 prosent, og oppjusterer kursmålet til 182 kroner pr aksje fra tidligere 176 kroner. Også de gjentar kjøpsanbefaling.

