Gram Car Carriers debuterer på Euronext Growth

Shippingselskapet Gram Car Carriers har nå blitt tatt opp til handel på Euronext Growth med tickeren GCC.

Gram Car Carriers er en ren tonnasjeleverandør som leier ut sine skip til operatørene i bilskipsfarten. Selskapet har en flåte på 22 skip, hvorav de eier 18 selv mens de opererer fire skip på vegne av andre.

Ved børsåpningen var aksjekursen satt til 53 kroner, som ga selskapet en markedsverdi på 1,5 milliarder kroner. Mandag formiddag omsettes aksjen for 54,15 kroner.

I midten av januar hentet Gram Car Carriers 1,05 milliarder kroner i frisk kapital. I et intervju med Finansavisen sa styreleder Ivar Hansson Myklebust at han tror aksjen kan bli attraktiv for investorer som ønsker eksponering i bilskipsmarkedet og viste til at Gram Car Carriers vil ha en fri flyt på vel 50 prosent.