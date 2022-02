Den nye måneden starter med ny oppgang

Oppgangen i tørrlastratene fortsetter. Baltic Dry-indeksen er tirsdag opp 1,6 prosent til 1.440 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange. Ratene stiger dermed for fjerde handelsdag på rad, etter å ha nådd det laveste punktet på over et år i forrige uke.

Onsdag for en uke siden var indeksen nede i 1.296, som var første gang den var under 1.300 poeng siden desember 2020. Den var forøvrig nede i 1.303 poeng også i februar i fjor.

Capesize-ratene leder an i utviklingen også tirsdag, med en oppgang på 7,4 prosent – noe langsommere enn på mandag. Innen segmentene panamax og supramax er det imidlertid nedganger på henholdsvis 1,1 og 0,6 prosent.

Laveste på ett år

Gjennomsnittlig rate i capesize-segmentet oppgis til 10.723 dollar pr. dag.

Innen panamax ligger snittraten nå på 14.960 dollar pr. dag, det laveste nivået siden 10. februar 2021, mens supramax-snittet rapporteres til 17.354 dollar dagen, det laveste siden 19. februar i fjor.

Baltic Dry-indeksen reflekterer rateutviklingen for frakt av tørrlast som kull, jernmalm og korn. All-time high inntraff 20. mai 2008, med en notering på 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.