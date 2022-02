MPC-aksjonærene får milliardutbytte

Styret i MPC Container Ships har vedtatt å dele ut 3,00 kroner pr. aksje i utbytte, basert på regnskapet for 2020, opplyser containerrederiet i en melding onsdag.

Samlet betyr det en utbetaling på 1,33 milliarder kroner.

Vedtaket kommer i kjølvannet av rederiets ekstraordinære generalforsamling i slutten av januar, der styret ble gitt de nødvendige fullmaktene.

Et tydelig signal om utbytte kom også da rederiet oppdaterte om driften og containerfraktmarkedet i midten av forrige måned. Det ble da opplyst at 150–160 millioner dollar fra salg av skip var tilgjengelig for utdeling i løpet av første kvartal.

Den nå vedtatte utbetalingen tilsvarer cirka 150 millioner dollar.