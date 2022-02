Sterkere enn ventet for Wallenius Wilhelmsen

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen la tirsdag kveld frem sitt resultat for fjerde kvartal.

Omsetningen i kvartalet endte på 1.078 millioner dollar, mot 822 millioner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 306 millioner dollar, mot 150 millioner i samme kvartal 2020.

Det var på forhånd ventet at selskapet skulle legge frem inntekter på om lag 1.038 millioner dollar, ifølge konsensusestimater fra Bloomberg. EBITDA var ventet i området 225,8 millioner dollar.

– Våre nøkkeldrivere for dette kvartalet har vært forbedrede fraktrater, operasjonell effektivitet og en opptatt flåte. Fra og med dette kvartalet er alle skip tilbake fra opplegg, og vi fikk også levert vårt siste nybygg «Nabucco» i oktober, kommenterer finansdirektør og fungerende adm. direktør Torbjørn Wist i en børsmelding knyttet rapporten.

Lavere bilsalg

Ifølge kvartalsrapporten falt bilsalget i fjerde kvartal med 17 prosent mot tilsvarende kvartal året før, som følge av den globale halvlederkrisen. Salget var imidlertid også ned 16 prosent mot fjerde kvartal 2019, som var før pandemien inntraff.

Selskapet melder imidlertid om at etterspørselen i tunge maskiner har holdt seg sterk over hele verden.

Ifølge rapporten venter Wallenius Wilhelmsen at halvlederkrisen vil vedvare ut 2022, men at den vil gradvis avta. Selskapet ser fremdeles en risiko for ytterliggere coronavarianter, men påpeker at omicron-varianten ser mindre mindre farlig ut.

Ventet sterke tall

I forkant av resultatfremleggelsen tok DNB Markets aksjen inn i ukesporteføljen, mens Sparebank 1 Markets tok selskapet inn i sin månedsportefølje.

I en oppdatering mandag pekte DNB Markets på oppsidepotensial i konsensus for fjerde kvartal 2021, gitt optimistisk guiding fra sammenlignbare selskaper. Meglerhuset ser også risiko for marginene på kort sikt i de økte drivstoffprisene, men mener dette burde bli utlignet av stadig bedre fundamentale forhold i bilfraktmarkedet.