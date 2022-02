Tirsdag kveld la Odfjell frem tallene for fjerde kvartal. Selskapet er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier.

– 2021 var nok et utfordrende og uforutsigbart år for Odfjell, der vi var påvirket av pandemien og et svakt CPP-marked, sier selskapets adm. direktør Kristian Mørch i en pressemelding.

Kvartalsrapporten viser en oppmuntrende avslutning på et vanskelig år drevet av forbedrede kjemikalietankmarked og fortsatt sterke markeder i øst.

Omsetningen (Time-charter earnings) kom på 136 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, opp 11 millioner dollar fra tredje kvartal.

Det totale resultatet endte på 15 millioner dollar, opp 40 millioner sammenlignet med minus 25 millioner dollar i tredje kvartal.

Forventer lavere resultater fremover

I oppsummeringen av 2021 melder selskapet om et skuffende nettoresultat på minus 33 millioner dollar. Hovedsakelig på grunn av et svakt kjemilaietankmarked i vesten.

Selskapet fortsatte å operere godt med sterke sikkerhetsresultater til tross for nok et år med Covid-19-relaterte utfordringer.

– Selv om vi ikke er fornøyd med å rapportere negative resultater, oppmuntres vi av den raske oppgangen vi har sett i markedet i løpet av fjerde kvartal, som er en indikator på de sterke underliggende fundamentene i markedet, sier Mørch.

– I tråd med sesongvariasjoner har markedet for kjemikalietanker vist seg noe redusert ved starten av 2021, og vi forventer derfor å rapportere litt lavere resultater i første kvartal 2022, sier Mørch.



Selskapet har en flåte på rundt 90 skip, som hovedsakelig er registrert i Norge og Singapore.