ABG hever – det samme gjør DNB Markets – igjen

ABG Sundal Collier og DNB Markets høyner ifølge oppdateringer kursmålet på Höegh Autoliners, skriver TDN Direkt.

Bilskiprederiet la torsdag frem rapporten for fjerde kvartal 2021, som åpenbart imponerte analytikerne. Selskapet tidoblet bunnlinjen.

Aksjen hevet seg etter tallene da Oslo Børs åpnet torsdag, for så å falle noe tilbake. Hittil i år har aksjen steget 43,4 prosent på Oslo Børs.





Fastholder kjøp

ABG høyner ifølge nyhetsbyrået sitt kursmål til 60 kroner, fra tidligere 50 kroner, og fastholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

«Ratene øker raskere enn noen gang tidligere», skriver analytikerne i meglerhuset.



DNB Markets høyner sitt kursmål på aksjen til 43 kroner, opp fra tidligere 41 kroner, og fastholder en kjøpsanbefaling.

Tidligere denne uke hevet analytikerne i DNB Markets kursmålet på bilskiprederiet fra 34 til 41 kroner. Nå heves kursmålet alltså ytterligere.

Knalltall

Etter ti år med overkapasitet i bilskipmarkedet går det nå så det griner for Höegh Autoliners. I 4 kvartal i fjor ble resultatet dratt i været av store oppskrivninger.

Selskapet fikk et resultat på bunnlinjen på voldsomme 140 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, etter at selskapet tok oppskrivninger på bilskipflåten på 96 millioner dollar.

– Det store overskuddet er definitivt i stor grad et resultat av at vi tilbakefører tidligere nedskrivninger. Slik er imidlertid regnskapsreglene. Vi må skrive opp når skipene blir mer verdt og for oss er det naturligvis positivt. Verdiene som ligger i disse oppskrivningene er absolutt reelle, uttalte adm. direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners.