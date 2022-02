Capesize-skipene som Golden Ocean driver seilte i tidsrommet oktober-desember inn et daglig snitt på 39.304 dollar, 1.162 dollar mer enn i kvartalet før.

75 pst. på kontrakt

Så langt er cirka 75 prosent av capesize-kapasiteten i første kvartal sikret frakter til cirka 26.100 dollar dagen, mens dekningsgraden og raten er henholdsvis 22 prosent og 31.400 dollar i andre kvartal.

For panamax-delen av flåten endte inntjeningen i fjerde kvartal på 29.635 dollar pr. skip pr. dag, 4.902 dollar mer enn i tredje kvartal, mens 72 prosent av de tilgjengelige seilingsdagene for denne delen av flåten i perioden januar-mars er utleid for 21.000 dollar pr. skip pr. dag.

I andre kvartal er 14 prosent av kapasiteten sikret en snittinntjening på 22.700 dollar.

Ifølge Clarksons Platou Securities lå snittinntjeningen i spotmarkedet tirsdag på 14.200 dollar dagen for capesize-carriere med er tillegg på 7.100 dollar for scrubbere.

Nødvendighetsraten for at Golden Ocean skal drive denne delen av flåten i kontantmessig break-even er tidligere oppgitt til cirka 13.000 dollar dagen.

Panamax-carriere kunne leies ut for 21.800 dollar dagen. Her er scrubberfordelen beregnet til 3.900 dollar dagen.

– Positive utsikter

– Vi presenterer det beste kvartalsresultatet og det beste årsresultatet i selskapets historie. Det er muliggjort gjennom attraktive markedsforhold, godt timede skipskjøp og gode befraktningsmessige avgjørelser, sier Uhrenfeldt Andersen

Om det solide utbyttet sier han: – Vi er tro mot vår strategi om å returnere kontanter til aksjonærene.

– Ser vi inn i 2022, har vi en betydelig mengde faste, lønnsomme kontrakter for første kvartal. De vil beskytte utbyttekapasiteten vår og bygge en bro over til det vi venter vil bli et mye mer attraktivt andre halvår.

– Til tross for den siste tidens svekkelse i fraktratene, som vi hovedsakelig tilskriver sesongvariasjoner, tror vi utsiktene for 2022 og fremover er positive. Det skyldes en kombinasjon av jevn etterspørselsvekst og et flåtetilbud som er på historisk lave nivåer, sier han.

Tidligere har Golden Ocean-sjefen sagt at han venter at stålproduksjonen i og jernmalmimporten til Kina vil ta seg opp igjen når vinter-OL er avsluttet.





GOLDEN OCEAN GROUP Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015.

Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo.

Har en flåte på totalt nær 100 skip, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 56 skip inkludert 10 newcastlemax-carriere.

Kontrollert av John Fredriksen gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.