Røkke-verft mangedoblet inntektene

Philly Shipyard fikk en EBITDA på 1,3 million dollar i fjerde kvartal 2021, mot minus 7,1 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet hadde 90,2 millioner dollar i driftsinntekter i kvartalet, opp fra 7,7 millioner i samme periode året før.

Ordrereserven var 1.203 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var 255,0 millioner dollar, eksklusive 44,5 millioner dollar i bundne midler.

Om utsiktene skriver selskapet at de fortsatt venter å bedre lønnsomheten i 2022 ettersom produksjonen for NSMV-programmet øker. Det er ventet at driften ved Philly Shipyard vil nå full kapasitet i midten av 2022.

(TDN Direkt)