– Fjerde kvartal var en forbedring fra tredjekvartal, men vi hadde håpet på enda strammere markeder, sier driftsselskapet Frontline Managements adm. direktør Lars Barstad til Finansavisen.

I tredje kvartal var tapet 33,2 millioner dollar.

Resultatet dras opp av en tilbakebetaling fra Den Norske Krigsforsikring for Skib på 13.4 millioner dollar og en salgsgevinst på 5,1 millioner dollar.

Etter at det er justert for disse og noen andre poster ender fjerdekvartalsresultatet på minus 4,8 millioner dollar.

Markedet for de store råoljetankskipene er fortsatt nattsvart med negativ inntjening for eldre skip. Men Frontline klarer seg bedre enn mange av konkurrentene og har oppnådd høyere rater.

– Frontline, med det vi mener er en bransjeledende lavkostbase, klarte å fange opp de stigende ratene raskt. Og som tallene for fjerde kvartal viser beveget vi oss nærmere cash-breakeven-nivåer, sier Barstad.

Han fastslår at Fredriksen-rederiets inntjening avviker positivt fra sentrale benchmarks, og til en viss grad også fra konkurrentenes tall.

– Dette viser igjen verdien av å drive en moderne flåte og en operasjonsmodell med fokus på effektivitet i et utfordrende marked.

– Frontline fortsetter å tilby våre investorer en effektiv eksponering mot den potensielle oppsiden i tankmarkedet, sier Barstad i rapporten som ble offentliggjort torsdag morgen.

Inntektene kom opp i 213,5 millioner dollar mens driftsresultatet ble 18,4 millioner dollar.

Frontline rapporterer en snittrate på 16.500 dollar pr. skip pr. dag for sin VLCC-flåte. De mellomstore suezmax-ene i flåten seilte inn 14.200 dollar dagen og LR2-skipene 13.900 dollar. Det er vesentlig bedre enn i tredje kvartal, men ligger fortsatt under nødvendighetsraten for at skipene skal drives i kontantmessig balanse.

Da tredjekvartalstallene ble offentliggjort opplyste rederiet at 79 prosent av VLCC-kapasiteten var sikret beskjeftigelse i fjerde kvartal til en snittrate på 21.600 dollar dagen. For suezmax-ene var slutningsgraden 72 prosent og snittraten 17.900 dollar, mens 64 prosent av aframax-flåten var utleid til et daglig gjennomsnitt på 16.000 dollar pr. skip pr. dag i den siste tremånedersperioden av 2021.

Nå er 58 prosent av VLCC-kapasitieten i første kvartal utleid til en snittrate på 21.300 dollar pr. skip pr. dag. Samtidig er 65 prosent av suezmax-ene sluttet til gjennomsnittlig 19.600 dollar dagen og 56 prosent av aframax-flåten utleid til 18.800 dollar dagen.

Hittil i år er Frontline-aksjen opp 6,9 prosent til 67,14 kroner - som var sluttkursen på Oslo Børs onsdag. Det gir rederiet en børsverdi på 13.665 millioner kroner.