Wilh. Wilhelmsen Holding fikk i fjerde kvartal et resultat før skatt på 73 millioner dollar. På samme tid i fjor viste regnskapet et resultat før skatt på 275 millioner dollar.

Avviket henger i stor grad sammen med en fjorårets oppskrivning av finansielle eiendeler på 215 millioner dollar, mens oppskrivningen i fjerde kvartal i 2021 var én million dollar.

Inntektene steg fra 202 til 233 millioner dollar.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 29 til 31 millioner dollar, takket være et positivt bidrag fra Maritime Services. New Energy trakk derimot ned.

Overskuddsdeling fra joint ventures og tilknyttede selskaper bidro med 63 millioner dollar i regnskapet, mer enn dobling fra bidraget i samme periode i fjor. Hovedårsaken er de sterke tallene fra Wallenius Wilhelmsen, der Wilh. Wilhelmsen Holding eier 37,5 prosent.

Dobbelt utbytte

For helåret 2021 kom inntektene inn på 874 millioner dollar, opp fra 812 millioner dollar i 2020. Resultatet før skatt falt fra 205 til 66 millioner dollar.

Resultatsmellen henger blant annet sammen med nedskrivningene på 107 millioner dollar i det sør-koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis, der Wilh. Wilhelmsen Holding er medeier via datterselskapet Treasure. I 2020 ble finansielle eiendeler oppskrevet med 192 millioner dollar.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner et første utbytte på 4,00 kroner pr. aksje, og autoriserer styret til å erklære et andre utbytte på 3,00 kroner pr. aksje.

