Fem meglerhus anbefaler kjøp av Flex LNG etter nye tall

Onsdag presenterte Flex LNG sine kvartalstall, noe som resulterte i at aksjen klatret 6,9 prosent til 192,00 kroner.

I fjerde kvartal 2021 omsatte rederiet for 114,6 millioner dollar og fikk et resultat på bunnlinjen på 69,4 millioner dollar. For å sette det i perspektiv omsatte rederiet for 81,8 millioner dollar kvartalet før og fikk et overskudd på 32,8 millioner dollar.

Ifølge TDN Direkt hever Pareto Securities sitt kursmål på Flex LNG fra 240 til 250 kroner, Clarksons Platou Securities øker til 215 kroner mens Kepler Cheuvreux jekker opp kursmålet fra 220 til 225 kroner. Alle de tre meglerhusene gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Forutsigbar kontantstrøm

«Med en ordrereserve på sammenlagt 32 år, eller et gjennomsnitt på 2,5 år pr. skip, har Flex LNG en forutsigbar kontantstrøm som muliggjør et bærekraftig utbytte på 0,75 dollar pr. kvartal de neste årene», heter det i Kepler-analysen, ifølge TDN Direkt.

Kepler Cheuvreux minner om at Flex LNG har refinansiert eksisterende fasiliteter som bidrar til en allerede sterk kontantposisjon, noe som gir fleksibilitet dersom det skulle oppstå muligheter i markedet

DNB Markets velger på sin side å nedjustere kursmålet fra 233 til 229 kroner mens Danske Bank Markets kutter kursmålet fra 244 til 240 kroner. Begge meglerhusene gjentar likevel sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag omsettes aksjen for 194 kroner, opp 1,0 prosent.